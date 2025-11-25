Садыр Жапаров усиливает борьбу с коррупцией в Кыргызстане?

Бишкек, "САЯСАТ.KG". С 2026 года все антикоррупционные специалисты в госорганах будут напрямую подчиняться Генеральной прокуратуре

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по совершенствованию института уполномоченных по вопросам предупреждения коррупции». Этот документ меняет работу института уполномоченных по предупреждению коррупции. Документ призван повысить эффективность антикоррупционного контроля в госорганах и реализовать стратегию противодействия коррупции на 2025–2030 годы.

Главное нововведение — все уполномоченные по предупреждению коррупции переходят в подчинение Генеральной прокуратуры. Это произойдет с 1 января 2026 года. Госорганы должны передать туда и штатные единицы, и бюджет на их содержание.

Кроме того, министерства и ведомства, за исключением силовых структур и органов со спецстатусом, обязаны:

ввести должность антикоррупционного уполномоченного, если ее еще нет;

обеспечить сотрудников рабочими местами, техникой и доступом к нужным базам данных;

содействовать при взаимодействии уполномоченных с должностными лицами.

Новый указ закрепляет, что уполномоченные относятся к категории госслужащих С-А. В данном случае это значит, что антикоррупционные уполномоченные будут обычными гражданскими госслужащими среднего уровня, закрепленными в единой сетке должностей. Генпрокуратура получит полномочия разработать положение об их статусе, функциях, порядке назначения и взаимодействия с госорганами.

Ведомство должно в течение двух месяцев подготовить необходимые нормативные акты, а кабинет министров — привести свои решения в соответствие с указом. Документ вступит в силу через десять дней после публикации.

Источник: vesti.kg



