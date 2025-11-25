Саяк уулу Каныбек назначен замдиректора театра оперы и балета

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Саяк уулу Каныбек — специалист с более чем 10-летним профессиональным опытом работы в сфере искусства и культуры.

Саяк уулу Каныбек назначен на должность заместителя директора Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева.

Как сообщили в Минкультуры, он назначен согласно приказу ведомства с 19 ноября 2025 г.

Он родился 26 марта 1991 года в селе Кочкор, Кочкорского района, Нарынской области.

Образование:

Студия при Кыргызской национальной филармонии — специальность «Исполнение народных песен»;

Кыргызский государственный университет культуры и искусств — «Социально-культурная деятельность (Менеджер)».

Трудовая деятельность:

2014–2015 гг. — хорист, Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева (Бишкек);

2015–2017 гг. — преподаватель вокала, музыкальная школа имени М. Мусулманкулова (Кочкор);

2017–2018 гг. — актёр музыкально-драматического театра при доме культуры имени Ж. Абдыкалыкова (Кочкор);

2018–2022 гг. — директор дома культуры имени Ж. Абдыкалыкова (Кочкор);

2022–2025 гг. — хорист, Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева (Бишкек).

Источник: Кабар