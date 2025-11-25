В Бишкеке Путин проведет двустороннюю встречу с Лукашенко

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Вечером 26 ноября состоится неформальный обед с участием глав государств - членов ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин 26 ноября в Бишкеке встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Его слова передает информационное агентство ТАСС.

«[26 ноября] после завершения переговоров и государственного приема состоится беседа нашего президента с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, а вечером того же дня, 26 ноября, состоится неформальный обед с участием глав государств - членов ОДКБ», - рассказал Ушаков.

Источник: vesti.kg



