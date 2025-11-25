Путин и Жапаров пообщаются в формате тет-а-тет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент РФ Владимир Путин посетит Кыргызстан с государственными визитом 25-27 ноября

Сегодня, во вторник, начинается государственный визит президента Российской Федерации в Кыргызскую Республику. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, этот визит организован по приглашению президента КР Садыра Жапарова. Он уточнил, что сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности запланирована в Бишкеке на 27 ноября, а программа визита российского лидера непосредственно начнется 25 ноября вечером.

«По прибытии в Бишкек нашего президента у трапа встретит президент Жапаров. Они вместе поедут возлагать венок к Вечному огню, это на площади Победы. После этого два президента пообщаются в неформальной обстановке в резиденции Ала-Арча. Это будет неформальный разговор именно двух президентов в формате тет-а-тет», — уточнил представитель Кремля.

«На следующий день, в среду, 26 ноября, во Дворце единства состоится церемония официальной встречи. После чего там же, в этом дворце, пройдут российско-кыргызские переговоры, в ходе которых запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальном для нас сюжетам», — добавил помощник президента РФ.

По словам Ушакова, в ходе переговоров в расширенном составе будут затрагиваться вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, образовательной сферах, а также в сферах здравоохранения и миграции. По этим темам будут докладчики с обеих сторон.

Источник: vesti.kg



