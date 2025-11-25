В Кыргызстане меняют порядок отбора и назначения судей: принят новый закон

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон вступит в силу через десять дней.

В Кыргызстане изменены правила формирования судейского корпуса. Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон, который полностью обновляет процедуры отбора, конкурса и назначения судей Конституционного, Верховного и судов первой инстанции.

Документ усиливает роль Совета по делам правосудия, который теперь формирует единый резерв кандидатов на должности судей, проводит конкурсный отбор и вносит предложения главе государства по всем вакансиям.

Конкурс объявляется открыто через госиздания, сайт совета и СМИ, а документы можно подавать лично, почтой или в электронной форме.

Новый закон вводит детальную процедуру конкурсного отбора с обязательным собеседованием, анализом деклараций о доходах, проверкой документов и изучением профессиональной репутации. Кандидаты, набравшие пороговый балл, включаются в список, из которого совет предлагает президенту необходимые кандидатуры.

Для судов первой инстанции формируется отдельный резерв. Вакантная должность предлагается кандидату с наибольшим баллом, а в случае отказа — следующему по очереди. Если резерв будет исчерпан, совет обязан провести новый конкурс.

Изменения также уточняют порядок подачи документов, требования к образованию, стажу и знанию госязыка, а для действующих судей — правила ротации и участие в конкурсе. Полномочия по принятию решений о допуске, оценке и формировании списков полностью закреплены за Советом по делам правосудия.

Закон вступит в силу через десять дней.

Источник: 24.kg