ЦИК аккредитовала ещё 393 международных наблюдателя на досрочные выборы депутатов ЖК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На сегодняшний день аккредитовано всего 770 международных наблюдателей на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Центральная избирательная комиссия аккредитовала 393 международных наблюдателя для участия в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 30 ноября 2025 года.

Постановлением ЦИК КР в качестве международных наблюдателей аккредитованы представители:



- Комиссия по выборам Республики Филиппин;



- Миссия наблюдателей Содружества Независимых Государств;



- Посольство Южной Кореи в Кыргызской Республике;



- Посольство Турецкой Республики в Кыргызской Республике;



- Посольство Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике;



- Посольство Исламской Республики Иран;



- Посольство Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике;



- Посольство Монголии в Кыргызской Республике;



- Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств;



- Парламентскоя Ассамблея Совета Европы;



- Шанхайская Организация Сотрудничества;



- Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

На сегодняшний день аккредитовано всего 770 международных наблюдателей на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Источник: Кабар