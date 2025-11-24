Владимир Путин совершит государственный визит в Кыргызстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне

Президент Российской Федерации Владимир Путин 25-26-27 ноября посетит Кыргызскую Республику с государственным визитом. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики Сагынбек Абдумуталип.

«Визит состоится по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и станет важным событием в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне, будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.

Особое внимание будет уделено укреплению торгово-экономических связей, расширению инвестиционного и промышленного взаимодействия, развитию военно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросам региональной безопасности.

По итогам визита планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов, направленных на углубление взаимодействия в торгово-экономической, финансовой и других сферах.

Предстоящий государственный визит президента Российской Федерации станет значимым этапом в дальнейшем укреплении кыргызско-российских отношений, основанных на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки», - отметил Сагынбек Абдумуталип.

Источник: Кабар