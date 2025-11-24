МВД: Школы и вузы временно переведут на онлайн-обучение

Бишкек, "САЯСАТ.KG". К охране общественного порядка и безопасности привлечены более 4 тыс. сотрудников Бишкекского и Чуйского гарнизонов.

В МВД сообщили, что в период проведения заседаний ОДКБ в Бишкеке сотрудники милиции будут нести усиленную службу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что личный состав ОВД задействован для охраны общественного порядка, предупреждения правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения, а также оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. К охране общественного порядка и безопасности привлечены более 4 тыс. сотрудников Бишкекского и Чуйского гарнизонов.

Также для снижения транспортной нагрузки школы и вузы временно будут переведены на онлайн-обучение, сообщили в МВД, не уточнив даты.

Также МВД обратилось к гражданам с просьбой в период проведения мероприятий государственного уровня проявлять понимание и соблюдать требования сотрудников милиции, которые обеспечивают общественную безопасность и осуществляют регулирование дорожного движения.

Напомним, 27 ноября в Бишкеке пройдут заседания уставных органов и сессия ОДКБ, где планируется принять декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, содержащую оценку обстановки в мире и зоне ответственности ОДКБ, а также подходы к укреплению регионального мира и стабильности. В рамках мероприятия в Бишкек прилетит президент России Владимир Путин.

Источник: kaktus.media