Эдиль Байсалов принял представителя администрации президента Российской Федерации

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Встреча состоялась в «Ынтымак Ордо» в Бишкеке

Вице-премьер-министр КР по социальному блоку КР Эдиль Байсалов принял начальника управления президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадима Титова.

Эдиль Байсалов поздравил Вадима Титова с назначением и выразил уверенность, что его деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Как отмечает пресс-служба кабинета министров КР, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития кыргызско-российского сотрудничества, включая укрепление стратегического взаимодействия, расширение межведомственных контактов, а также реализацию совместных проектов в социально-экономической и гуманитарной сферах.

Источник: vesti.kg



