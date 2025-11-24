Бакетаев: Народ видит результаты и не поддержит тех, кто пытается сменить власть

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Основные проблемы Кыргызстана — преступность, коррупция и воровство из бюджета — решаются, в стране активно ведется строительство и развитие инфраструктуры.

Политолог Бакыт Бакетаев в социальных сетях сделал заявление по поводу задержания группы лиц, планировавших массовые беспорядки после выборов.

По его словам, народ видит результаты и не поддержит тех, кто пытается сменить власть ради собственных интересов или пиара. Он подчеркнул, что попытки дестабилизировать ситуацию будут жестко пресекаться властью.

Источник: Кабар