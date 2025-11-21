Масато Канда: Кыргызстан может совершить технологический рывок

Президент Азиатского банка развития Масато Канда дал эксклюзивное интервью пяти ведущим СМИ Кыргызстана во время своего визита в Бишкек, среди которых было и наше издание VB.KG. Впервые после вступления в должность он подробно рассказал о том, как АБР планирует трансформировать транспортную связанность региона, поддержать строительство Камбар-Аты-1, ускорить цифровизацию страны, развивать экологически чистый общественный транспорт и существенно расширить финансовую поддержку Кыргызстана до 2030 года. Масато Канда подчеркнул, что АБР видит в Кыргызстане одного из ключевых партнёров в Центральной Азии и готов значительно нарастить участие в реформах, инфраструктуре и климатической устойчивости. Ниже полная версия беседы с главой крупнейшего многостороннего банка, работающего в стране с 1994 года.

- АБР активно поддерживает крупные транспортно-логистические проекты в Кыргызстане и регионе CAREC. Какую роль банк видит для себя в координации и финансировании таких инициатив и как он намерен обеспечить, чтобы выгоды от них получали не только крупные города, но и удалённые районы?

- Это действительно своевременный вопрос. Прежде всего, хочу поздравить Кыргызстан с успешным председательством в CAREC. АБР представляет Секретариат этой программы и крупнейшим многосторонним партнёром страны. Поэтому мы ощущаем особую ответственность за успех региональной связанности.

Региональная связанность и инклюзивность - один из ключевых приоритетов нашей стратегии. Мы не просто финансируем проекты, но и координируем работу стран, предоставляя экспертную поддержку.

До 2030 года мы планируем инвестировать 10 млрд долларов в развитие транспортных коридоров CAREC, и 4 млрд из них будут направлены на Коридор CAREC-2. При этом важно, чтобы результаты развития инфраструктуры ощущали не только жители столиц и больших городов.

Мы намерены обеспечить, чтобы выгоды доходили до малых городов, сельских территорий и отдалённых регионов, где живут наиболее уязвимые группы населения. Поэтому наши проекты изначально разрабатываются как инклюзивные, с упором на создание логистических узлов, улучшение доступности и соединение труднодоступных районов с региональными и глобальными рынками.

- Камбар-Ата-1 - один из самых масштабных проектов в энергетике. Какую поддержку АБР готов оказать этой инициативе?

- Камбар-Ата-1 имеет стратегическое значение не только для энергетической безопасности страны, но и для управления водными ресурсами. АБР является ведущим партнёром Кыргызстана в крупных инфраструктурных инициативах, включая гидроэнергетику.

Мы планируем предоставить 300 млн долларов поэтапно, начиная со 140 млн долларов на льготных условиях. Эта поддержка будет направлена на подготовку, реализацию и повышение эффективности проекта.

Помимо Камбар-Аты-1, АБР активно способствует развитию зелёной энергетики. Мы видим большой потенциал Кыргызстана в области возобновляемых источников энергии - от гидроэнергетики до инновационных проектов, таких как плавучие солнечные панели. Также мы намерены помогать государственным учреждениям в повышении энергоэффективности.

- Вы посетили новый проект по внедрению электробусов в Бишкеке. Какие у вас впечатления и как АБР намерен развивать это направление?

- Посещение депо действительно вдохновило меня. Электробусы АБР чистые, тихие, удобные в эксплуатации. Но больше всего меня впечатлили три вещи.

Во-первых, экологичность: такие автобусы существенно сокращают выбросы и улучшают качество воздуха.

Во-вторых, инклюзивность: пандусы, широкие двери, удобная посадка делают транспорт доступным для женщин с детьми, пожилых граждан и людей с инвалидностью.

И, в-третьих, баланс между экологической повесткой и социальной инклюзивностью. Это модель, которую можно успешно масштабировать за пределами Бишкека.

Мы будем расширять сотрудничество в области зелёного транспорта и работать над тем, чтобы такие проекты появлялись и в других городах страны.

- Региональная торговля и цифровизация становятся ключевыми драйверами развития экономик. Как АБР помогает Кыргызстану в цифровой трансформации и повышении конкурентоспособности?

- Цифровизация - один из пяти стратегических приоритетов АБР. Чтобы усилить поддержку, мы создали специальный офис, который занимается исключительно цифровыми технологиями и вопросами внедрения цифровых платформ.

Цифровизация расширяет рынки, снижает издержки, ускоряет движение товаров и капитала. Она позволяет странам совершать технологический рывок и сокращать разрыв в доходах.

Но важно учитывать кибербезопасность, повышение энергопотребления, переподготовку кадров и цифровую грамотность. Эти направления АБР также активно поддерживает.

Сегодня особенно важный день: мы подписали Бишкекскую декларацию в рамках цифрового коридора CAREC. Это большой шаг к снижению торговых барьеров, ускорению документооборота и увеличению капитальных потоков. АБР намерен усилить работу по цифровой трансформации региона под лидерством Кыргызстана.

- Кыргызстан демонстрирует устойчивый экономический рост. Как это повлияет на дальнейшее сотрудничество страны с АБР?

- Макроэкономическая ситуация действительно улучшилась. Это позволяет нам расширить объём и направления сотрудничества. В 2025–2027 годах АБР планирует выделить Кыргызстану 700 млн долларов. Это отражает высокий уровень доверия к проводимым реформам и экономическому развитию.

Мы выделяем три ключевых направления поддержки.

Первое - помощь в наращивании частных инвестиций. Для достижения целей Национальной стратегии развития-2030 необходимо привлечь больше частного сектора. Мы будем содействовать улучшению инвестиционного климата и финансированию малого и среднего бизнеса.

Второе - поддержка крупных инфраструктурных проектов. Это касается энергетики, водных ресурсов, транспорта и других критически важных сфер.

Третье - укрепление устойчивости страны к климатическим угрозам и природным катастрофам. Кыргызстан уязвим к последствиям изменения климата, и мы намерены продолжать помогать в адаптации и снижении рисков.

Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее развитие сотрудничества между АБР и Кыргызской Республикой.

Источник: VB.KG.