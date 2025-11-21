Досрочные выборы 30 ноября пройдут спокойно и честно – президент

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Власти не будут вмешиваться в избирательный процесс.

Досрочные выборы в Жогорку Кенеш, назначенные на 30 ноября, пройдут спокойно и честно. Об этом заявил президент Садыр Жапаров во время церемонии закладки капсулы под строительство городка «Алтай» в Бишкеке, где он пообщался с местными жителями.

Глава государства подчеркнул, что власти не будут вмешиваться в избирательный процесс.

«Не будут проводиться искусственные выборы, мы никого не поддерживаем. Выборы пройдут честно», — сказал он.

Президент также прокомментировал критику в адрес присутствия в стране китайских рабочих, отметив, что они задействованы в реализации крупных инфраструктурных проектов.

«Есть провокаторы, которые возмущаются китайскими рабочими. Но они строят наши заводы, железную дорогу. Мы что, должны продолжать жить как в пещере? Мы живем в тупике, а после запуска железной дороги будем соединять китайскую экономику с другим миром. У страны появится транзитный рычаг», — подчеркнул Садыр Жапаров.

По его словам, реализация таких проектов имеет ключевое значение для дальнейшего экономического развития Кыргызстана.

