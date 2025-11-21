Президент: Кыргызстан полностью выйдет из энергокризиса к 2028 году

Президент Садыр Жапаров в ходе церемонии закладки капсулы под строительство жилгородка «Алтай» в Бишкеке пообщался с местными жителями и рассказал о проделанной за последние годы работе в энергетическом секторе.

Во время мероприятия один из жителей пригорода Бишкека выкрикнул из толпы о случаях отключения электроэнергии. Глава государства ответил, что, если бы не масштабная модернизация, начатая за последние четыре года, страна до сих пор сталкивалась бы с серьезным дефицитом электричества.

«Если бы не проделанная работа в сфере энергетики за последние годы, мы сидели бы без света, как в XIX веке», — отметил президент.

По словам Жапарова, при его приходе к власти энергетическая ситуация была катастрофической: гидроэлектростанции, построенные еще в советское время, десятилетиями не обновлялись.

Ключевые достижения, озвученные президентом:

полностью обновлены все ГЭС, введённые в строй в советский период;

отремонтированы четыре гидроагрегата Токтогульской ГЭС общей мощностью 240 МВт;

введены в эксплуатацию 28 новых ГЭС;

модернизация позволила избежать дефицита, который ранее закрывался с трудом даже зимой.

Президент отметил, что прежде в стране отсутствовали заводы и фабрики, а дефицит электроэнергии зимой был нормой, летом же подавался свет «по возможности».

«Если бы и я так сидел, то не появилось бы новых школ, фабрик, заводов, садиков. Раньше потребление населения было 14 млрд киловатт-часов, сегодня — 20 млрд киловатт-часов», — подчеркнул он.

Говоря о будущем энергетики, Садыр Жапаров заявил, что к 2028 году Кыргызстан полностью выйдет из энергокризиса, откажется от импорта электроэнергии и перейдёт к активному развитию возобновляемых источников энергии.

Из ближайших проектов:

15 декабря в Балыкчы будет запущена первая в стране солнечная электростанция;

продолжатся работы по реализации Кара-Кечинской ТЭС мощностью 1200 МВт;

запланирован ряд новых объектов в сфере ВИЭ и генерации.

Президент подчеркнул, что власти активно работают над развитием отрасли: «Мы не сидим, сложа руки».

Источник: Кабар