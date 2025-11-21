Выборы в ЖК. Оштрафованы кандидат, агитатор и юридическое лицо

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики 20 ноября рассмотрела вопрос о нарушении условий предвыборной агитации кандидатами, юридическим лицом и гражданином.

По результатам мониторинга социальных сетей рабочая группа установила, что пользователь Facebook Адилет Кадыракунов (Adilet Kadyrakunov) начал преждевременную агитацию в поддержку кандидата по избирательному округу №30 Бакасова Улана Болотовича, тем самым нарушив условия агитации.

На странице пользователя Instagram “samarakarimovasinger” выявлено распространение материалов, нарушающих условия агитации, в поддержку кандидата по избирательному округу №2 Калпаева Бактыяра Алиевича. В частности, Самара Каримова сообщила жителям села Майдан о встрече с кандидатом, назначенной на 17 ноября 2025 года, а также о проведении концерта с её участием.

На заседании рабочей группы уполномоченный представитель кандидата А. Аманбаева пояснила, что согласно заключённому договору об оказании услуг по агитации с С.Каримовой, гимн кандидата был записан с её участием и использован на встречах кандидата с избирателями.

В соответствии с избирательным законодательством, агитация при проведении выборов может осуществляться посредством проведения агитационных публичных мероприятий (митинги, собрания, телевизионные дебаты и иные), за исключением концертов, театрализованных представлений и спортивных мероприятий.

Согласно фото- и видеоматериалам, размещённым на странице Facebook «T-Media», установлено, что в поддержку кандидата по избирательному округу № 7 Козуева Алишера Абибиллаевича распространяется информация, нарушающая условия проведения предвыборной агитации.

На заседании рабочей группы генеральный директор ОсОО «Жаш FM» Данияр кызы Даяна сообщила, что в соответствии с договором с кандидатом А. Козуевым, начиная с 10 ноября 2025 года, агитационные материалы кандидата должны были размещаться на телеканале «Жаш FM».

По её словам, 13 ноября 2025 года в новостном выпуске телеканала при показе репортажа с участием первых лиц Кыргызской Республики агитационный баннер кандидата был размещён случайным образом. Тем самым ОсОО «Жаш FM» нарушило требование избирательного законодательства о гарантируемых равных условиях для всех кандидатов в средствах массовой информации.

Материалы в отношении кандидата по избирательному округу №26 Саккараева Медербека Джаманкуловича поступили в ЦИК из Следственной службы Главного управления внутренних дел Чуйской области.

Согласно поступившей информации, на странице “moldos.b” в социальной сети Instagram была получена информация о якобы совершённой М. Саккараевым попытке подкупа избирателей путём привлечения агитаторов.

Данный факт был зарегистрирован в ГУВД Чуйской области, по которому была начата доследственная проверка, и 16 ноября было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях состава преступления.

На заседании рабочей группы уполномоченный представитель М. Саккараева А. Алмазбеков пояснил, что 10 ноября 2025 года с Кудайбергеновой Надирой-Бегимай Жыргалбековной был заключён договор на оказание услуг по проведению агитации. По его словам, перед заключением договора с Н.Кудайбергеновой был проведен инструктаж о недопущении нарушений избирательного законодательства.

После того, как стало известно о данном случае, был расторгнут договор с Н.Кудайбергеновой.

Руководствуясь избирательным законодательством, рабочая группа предложила применить меры ответственности согласно статье 65 Кодекса о нарушениях в отношении гражданина Адилета Кубанычбековича Кадыракунова и кандидата по избирательному округу №2 Калпаева Бактыяра Алиевича в виде административного штрафа в размере 75 расчетных показателей, в отношении ОсОО «Жаш FM» - в виде административного штрафа в размере 280 расчетных показателей.

Также предложено вынести предупреждение кандидату по избирательному округу №26 Саккараеву Медербеку Джаманкуловичу.

ЦИК на основании предложений рабочей группы, в соответствии с избирательным законодательством, вынесла предупреждение кандидату М. Саккараеву, возложила на уполномоченное должностное лицо ЦИК обязанность составить протокол об административном правонарушении и наложить штраф на гражданина А. Кадыракунова, кандидата Б. Калпаева и ОсОО «Жаш FM».

