В Манасском районе Таласской области сменился аким

Бакытбек Суюнбаев назначен акимом Манасского района Таласской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Сообщается, что распоряжение о назначении подписал президент Садыр Жапаров в соответствии с Конституцией и Законом "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления".
Ранее администрацию района возглавлял Эрмекбай Омошев.
Суюнбаев до нового назначения работал заместителем акима Сузакского района. Он родился в 1982 году. В 2007-м окончил Кыргызскую государственную академию физической культуры и спорта.
Источник: kaktus.media