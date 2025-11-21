В Манасском районе Таласской области сменился аким

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее администрацию района возглавлял Эрмекбай Омошев.

Бакытбек Суюнбаев назначен акимом Манасского района Таласской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Сообщается, что распоряжение о назначении подписал президент Садыр Жапаров в соответствии с Конституцией и Законом "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления".

Суюнбаев до нового назначения работал заместителем акима Сузакского района. Он родился в 1982 году. В 2007-м окончил Кыргызскую государственную академию физической культуры и спорта.

Источник: kaktus.media