Бубужан Арыкбаева освобождена от должности заместителя министра здравоохранения

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Она была назначена 4 июня 2022 года и также занимала пост главного санитарного врача Кыргызстана.

Арыкбаева Бубужан Камчыбековна освобождена от должности заместителя министра здравоохранения. Информацию подтвердили в Кабмине.



Она была назначена 4 июня 2022 года и также занимала пост главного санитарного врача Кыргызстана.

Источник: АКИpress

