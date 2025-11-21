Бубужан Арыкбаева освобождена от должности заместителя министра здравоохранения

Арыкбаева Бубужан Камчыбековна освобождена от должности заместителя министра здравоохранения. Информацию подтвердили в Кабмине.
Она была назначена 4 июня 2022 года и также занимала пост главного санитарного врача Кыргызстана.
Источник: АКИpress
|21.11.2025
