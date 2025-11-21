           
Бубужан Арыкбаева освобождена от должности заместителя министра здравоохранения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Она была назначена 4 июня 2022 года и также занимала пост главного санитарного врача Кыргызстана. Бубужан Арыкбаева 

Арыкбаева Бубужан Камчыбековна освобождена от должности заместителя министра здравоохранения. Информацию подтвердили в Кабмине.

Источник: АКИpress
 

           