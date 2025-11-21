Президент принял генсекретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент особо отметил значимость впервые проведенной по инициативе Кыргызстана Международной конференции по кибербезопасности

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 20 ноября, принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова.

Обсуждены основные вопросы реализации приоритетов кыргызского председательства в Организации, состояние региональной безопасности, развитие сотрудничества в сфере противодействия современным угрозам, а также проведение предстоящего заседания Совета коллективной безопасности в Бишкеке.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что участие Кыргызстана в ОДКБ остается одним из ключевых приоритетов внешней политики страны. Он отметил неизменный вклад Кыргызстана в укрепление механизма коллективной безопасности.

В свою очередь, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов высоко оценил председательство Кыргызской Республики в Организации, отметив, что план мероприятий был успешно и в полном объеме реализован.

Он особо отметил значимость впервые проведенной по инициативе Кыргызстана Международной конференции по кибербезопасности, которая внесла существенный вклад в укрепление коллективного потенциала государств–участников в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

Генеральный секретарь также подтвердил, что подготовка к предстоящему заседанию Совета коллективной безопасности в Бишкеке осуществляется в плановом режиме и на высоком организационном уровне.

В завершение встречи президент Садыр Жапаров в знак признания заслуг и весомого вклада Имангали Тасмагамбетова в укрепление безопасности и дружбы между государствами наградил его государственной наградой КР - орденом «Достук».