Бакыт Торобаев: Кыргызстан полностью готов к зиме

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Подготовка включает ремонт ГЭС и ТЭЦ, обеспечение углём, газом и ГСМ, а также модернизацию линий электропередачи

Заместитель председателя кабинета министров КР — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев рассказал о выполненной подготовке экономики и населения страны к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов. По его словам, все работы проведены в полном объеме в соответствии с планом, включая мониторинг государственных и муниципальных органов, а также энергетических компаний.

Ремонтные работы: Капитальный ремонт выполнен на Таш-Кумырской и Камбаратинской ГЭС-2. На Курпсайской и Шамалдысайской ГЭС также проведены работы гидроагрегатов.

Все четыре гидроагрегата Токтогульской ГЭС работают в полном режиме, после замены мощность выросла с 1200 до 1440 МВт.

На Уч-Коргонской ГЭС четыре гидроагрегата функционируют, два заменены в 2024–2025 гг. Остальные два будут обновлены в 2026 году.

Бишкекская и Ошская ТЭЦ полностью подготовлены к отопительному сезону.

В «Национальной электрической сети Кыргызстана» отремонтировано 1320,9 км линий 35–500 кВ, 3076,7 км линий 6–0,4 кВ, 4 трансформатора мощностью 50,5 МВА и 3292 единицы подстанционного оборудования. Новые строительные и реконструкционные работы выполнены на 100%+.

Все муниципальные теплоснабжающие предприятия работают в штатном режиме. Обеспечение углем и мазутом: Для страны требуется 3 174,792 тыс. тонн угля, из которых бюджетным организациям необходимо 309,415 тыс. тонн (обеспечено 203,54 тыс. тонн, 89% плана), населению — 1 465,377 тыс. тонн (обеспечено 994,69 тыс. тонн, 96,6% плана).

720 угольных баз работают по всей республике, 144 из них — социальные.

Для Бишкекской ТЭЦ на 20 ноября имеется 280 тыс. тонн угля и 4,2 тыс. тонн мазута (больше, чем в прошлом году). Для Ошской ТЭЦ обеспечено 20,8 тыс. тонн мазута из 23 тыс. необходимых. Обеспечение газом: Годовое потребление природного газа — 517 млн м³. В 2025 году проложено 100 км газопроводов, подключено 13 530 новых потребителей.

До конца года газ будет подведён к Ак-Босого в Бишкеке, Новопокровке и Военно-Антоновке. В 2026 году планируется газификация Эне-Сай, Арча-Бешик, 69 га в Бишкеке и села Селекционное.

Для жителей Бишкека и Чуйской области предусмотрено льготное кредитование на подключение. Обеспечение ГСМ: На всех нефтебазах республики есть необходимые запасы.

Кабинет Министров вместе с нефтетрейдерами ведёт переговоры с предприятиями Беларуси, Азербайджана и Казахстана для поставок нефтепродуктов.

Контроль за наличием топлива, угля, мониторингом цен и качества, а также бесперебойным теплоснабжением и электроснабжением ведется ежедневно. Бакыт Торобаев подчеркнул, что все работы должны выполняться своевременно и в полном объеме, чтобы обеспечить стабильную работу отраслей экономики и комфорт для населения в зимний период. Источник: vesti.kg



