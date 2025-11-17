Глава кабмина прибыл в Москву для участия в заседании Совета ШОС

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В рамках поездки Адылбек Касымалиев примет участие в 24-м заседании Совета глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества. Оно пройдет в узком и расширенном форматах.

Ожидается, что участники обсудят вопросы экономического взаимодействия, развитие транспортных коридоров, энергетики, цифровизации и другие направления сотрудничества в рамках ШОС.