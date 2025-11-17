Саммит Центральная Азия - США: экономический успех и миллиардные инвестиции

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Казахстан расширяет торговые отношения со стратегическим партнером

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон 6–7 ноября 2025 года стал ключевым событием в рамках второго саммита «C5+1» (Центральная Азия — США) на высшем уровне. Это первая встреча Токаева с Дональдом Трампом после его инаугурации, которая ознаменовала укрепление партнерских отношений между Казахстаном и США, а также подтвердила возросшую роль Центральной Азии на мировой арене.

Во время саммита глава Казахстана провел ряд важных встреч с руководством США, обсудив вопросы сотрудничества в сфере редкоземельных металлов и вольфрама.

«США являются стратегическим партнером Казахстана. У нас есть общность ценностей свободы и рыночной экономики», - отметил Токаев в интервью The Washington Post и New York Times, прокомментировав итоги встречи.

В ходе визита стороны подписали 29 соглашений на общую сумму около 17 млрд долларов. Сфера сотрудничества стран охватывает энергетику, критические минералы, цифровизацию, инновации, здравоохранение и образование. Казахстан также объявил о присоединении к Авраамским соглашениям, демонстрируя приверженность к укреплению мира на Ближнем Востоке и развитию диалога.

Саммит лидеров «США – Центральная Азия» президент Токаев назвал началом преобразующей эры в отношениях стран. Он отметил усилия президента Дональда Трампа по укреплению глобальной стабильности и подтвердил приверженность Казахстана партнерству, основанному на общей ответственности и взаимной выгоде.

Экономическое партнерство между Казахстаном и США продемонстрировало роль Астаны как регионального якоря для торговли и инвестиций. Общий объем инвестиций США в Казахстан превышает 100 млрд долларов, а торговые обороты приближаются к 5 млрд долларов. Почти 25% потребности США в уране обеспечивает Казахстан. Токаев также обозначил возможности сотрудничества в сферах энергетики, критических материалов, транспорта, финансов, искусственного интеллекта и образования в долгосрочный потенциал более чем в 500 млрд долларов.

Между США и Казахстаном были подписаны знаковые меморандумы по критическим минералам, локализации производства 3 тысяч сельхозмашин в Костанае и Туркестане, освоении месторождений вольфрама Северный Катпар и Верхнее Кайракты в Карагандинской области, поставку 18 самолётов Boeing 787-9 Dreamliner и модернизации на 200 млн долларов национальной системы организации воздушного движения Казахстана, привлечении казахстанских инвестиций в создание химического комплекса в США и сети ресторанов AUYL.

Партнёрства между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и ведущими технологическими компаниями США – NVIDIA, HP, Cisco, Oracle, Joby Aero, GDA и Starlink – суммарно достигают 3,7 млрд долл. США и направлены на расширение сотрудничества в области высокопроизводительных вычислений и «умной» мобильности. В частности, ИИ-партнёрства (меморандум на 2 млрд долларов с созданием в Казахстане регионального вычислительного хаба ИИ), дополнительные соглашения на сумму свыше 1 млрд долл. с Hewlett Packard Enterprise, Cisco и Oracle в сфере дата-инфраструктуры и решений ИИ, соглашения с Beeline Kazakhstan и Starlink по развертыванию Direct-to-Cell-подключения для отдалённых территорий и создания «умной» мобильности через развитие электрической авиации и систем аэротакси, поддерживая экологичный городской транспорт.

На Казахстан приходится свыше 60 % ВВП Центральной Азии и 75 % её торговли с США, при этом объём инвестиций США в Казахстан с момента обретения независимости превысил 100 млрд долл. США. Возрастает роль Казахстана как регионального технологического хаба; глобальные компании, включая Microsoft, Amazon, NVIDIA, Starlink, Meta и Amazon Kuiper, расширяют операции и участвуют в проектах, среди которых спутниковый интернет и создание казахоязычной модели ИИ.

«Странам Центральной Азии и США предстоит пройти длинный путь вместе. Недаром Федор Достоевский писал: «Настоящая дружба проверяется временем». И в этом мудрость. Прежние партнеры Центральной Азии никуда не исчезнут, ведь их товарооборот с Казахстаном исчисляется десятками миллиардов долларов. С другой стороны, США с их перспективой позволяет добиться реализации крупных промышленных, логистических, инфраструктурных проектов», - отметил в беседе с Vesti.kg итоги саммита «С5+1» политолог Бакыт Бакетаев.

Те же цифровые технологии, криптовалюта, решения с применением искусственного интеллекта – это будущее, которое Центральная Азия активно развивает и может презентовать всему миру свои достижения, уверен эксперт.

«И такого будущего нельзя сторониться. Необходимо работать над привлечением инвестиций, технологий, вовлечения молодежи в эти направления. Иначе Центральная Азия может остаться в стороне от мировых процессов», - сказал он.

Знаменательных успехов странам в ноябрьской встрече в Вашингтоне удалось добиться работе не только политических лидеров, но и команд профессионалов, добавил в разговоре с Vesti.kg экономист Искендер Шаршеев.

«США чрезвычайно интересен рынок редкоземельных минералов, которыми богаты страны Центральной Азии. К тому же, участников саммита «С5+1» связывают многолетние отношения. В Казахстане давно уже присутствуют американские инвестиции. Их общий объем составляет около 100 млрд долларов. Узбекистан сможет реализовать свои заявленные намерения на сто миллиардов долларов инвестиций в течение 20 лет. Кыргызстан при желании может выйти на торговые обороты с США в десятки миллиардов долларов. Стоит добавить, что нынешний саммит вывел отношения на новый уровень, с более прагматичным и цивилизованным подходом к инвестированию, развитию промышленности, торгово-логистических путей. Это инвестиции, развитие финансового сектора, строительство инфраструктуры на партнерских условиях», - сообщил экономист.

Перспективы выглядят привлекательными, и в этом заслуга специалистов, которые смогли достичь нужных результатов.

«Миллиардные инвестиции предусматривают годы на их вложение и реализацию. Это не просто политические амбиции, но и труд целой команды разных специалистов. Осталось добиться их практического воплощения», - заключил Шаршеев.

Источник: vesti.kg



