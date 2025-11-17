Кыргызстан имеет возможность стать членом Совбеза ООН. Инициатива поддержана ближайшими партнерами

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Наша республика еще не получала такой мандат, тогда как некоторые другие страны входили в Совбез по нескольку раз.

Кыргызстан получил полную поддержку соседей по региону, как страна-кандидат в непостоянные члены Совета безопасности ООН.

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии в Ташкенте принесла ряд важных результатов, направленных на укрепление региональных связей, экономического взаимодействия и реализацию совместных инфраструктурных проектов. Кроме того, в ЦА предпринимаются усилия для сближения позиций по вопросам международной политики. По ключевым направлениям позиции наших стран близки, и, действуя согласованно на основе межгосударственного консенсуса, дружественный союз повышает свой статус и становится полновесным участником глобальных международных процессов.

Перед саммитом в Ташкенте, в статье, посвящённой международной встрече на высшем уровне, лидер Узбекистана подчеркнул, что Центральная Азия выбрала путь доверия, сотрудничества и созидательного партнёрства, - «Мы не строим стены — мы возводим мосты». Как подчеркнул Шавкат Мирзиёев, эта формула отражает общий курс стран региона на сближение и совместное развитие. Это не тактический выбор, а стратегическая линия, объединяющая государства ЦА.

В этом контексте, среди подписанных на ташкентском саммите документов, ключевое значение для Кыргызстана имеет «Обращение к государствам - членам Организации Объединённых Наций в поддержку кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы». Наша республика еще не получала такой мандат, тогда как некоторые другие страны входили в Совбез по нескольку раз.

В конце сентября в Нью-Йорке, выступая на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Садыр Жапаров объяснил, что каждая страна должна иметь возможность быть членом совета и внести вклад в дело поддержания мира и безопасности. «Поддержка стран, ранее не избиравшихся в Совет Безопасности ООН, позволит дать уверенность в равноправии членов и тем самым поднимет авторитет организации и укрепит доверие к ней. Мы искренне верим в принцип справедливости. Прошу государства, членов ООН, поддержать нас на выборах в июне следующего года», - заявил лидер нашей страны.

Президент Кыргызстана отметил, что таким образом будет соблюден не только принцип справедливости в ООН, в Совбезе появится достойный представитель Центральной Азии, обладающий достаточными компетенциями. «Я могу с уверенностью сказать, что Кыргызстан относится к числу государств, обладающих опытом для выдвижения значимых вопросов в Совете Безопасности. Мы будем отстаивать международное право, справедливость, защиту прав людей и повышать многостороннюю систему на основе взаимного уважения, баланса интересов и ответственности перед будущими поколениями», - подчеркнул Садыр Жапаров.

Эксперт по международным отношения, заведующий научно-исследовательским центром ШОС ККИИ КНУ Улугбек Ерешеев уверен, что круг поддержки Кыргызстана, безусловно, будет расширяться.

«Для Кыргызстана это важно, так как это показывает, что страна становится все более влиятельной, и это шанс продвигать интересы всего региона на самом высоком уровне. Полагаю, что и партнеры по ШОС поддержат нашу страну. Авторитет этой международной структуры постоянно растет, и она имеет влияние на международные процессы весьма существенное. Для Шанхайской Организации Сотрудничества важно продвигать такие темы как безопасность в Афганистане, вопросы воды и энергетики, развитие транспортных путей. И Кыргызстан так же заинтересован в поддержании глобальной стабильности, чтобы большие инфраструктурные проекты были реализованы. Позиция Бишкека близка и понятна многим государствам», - резюмировал Улугбек Ерешеев.

Конкурентом Кыргызстана за место в Совбезе ООН от Азиатско-Тихоокеанского региона выступают Филиппины. Но эта страна уже дважды была представлена в СБ. По мнению экспертов, это с одной стороны повышает шансы Бишкека, но с другой стороны, может сказаться фактор глобальной конъюнктуры, никто не знает, в каком виде она сложится к лету следующего года. Если же основываться на принципах справедливости, прозрачности и доверия, то в работе Совбеза ООН несомненно должны появиться новые государства.

Источник: Кабар