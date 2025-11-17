Первым замминистра труда, соцобеспечения и миграции назначен Камчыбек Досматов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Коллективу представили нового первого заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в соответствии со статьей 18 конституционного Закона «О кабинете министров» Камчыбек Досматов назначен первым заместителем министра труда, социального обеспечения и миграции.

