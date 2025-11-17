ЦИК отменила регистрацию еще одного кандидата в депутаты ЖК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кандидат Б. Бообеков с заявлением об отказе от участия в выборах обратился в ЦИК 15 ноября 2025 года.

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики 16 ноября отменила регистрацию ещё одного кандидата в депутаты Жогорку Кенеша.

Центризбирком рассмотрел заявление кандидата в депутаты Жогорку Кенеша КР по многомандатному избирательному округу №17 Бообекова Бахтияра Талаcовича об отказе от участия в выборах и отменила его регистрацию.

