Три страны Центральной Азии официально определили точку пересечения границ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны назвали его историческим шагом, направленным на укрепление мира, безопасности и добрососедства в регионе.

В Ташкенте министры иностранных дел Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана подписали протокол об обмене ратификационными грамотами по точке пересечения государственных границ. Об этом сообщили в МИД.

По его данным, документ юридически определяет точные координаты места, где сходятся границы трех стран. Стороны назвали его историческим шагом, направленным на укрепление мира, безопасности и добрососедства в регионе.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что вопрос делимитации границ на протяжении многих лет оставался для государств Центральной Азии одним из наиболее значимых и чувствительных.

Источник: 24.kg