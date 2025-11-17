Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в Узбекистан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Завершив рабочий визит в Узбекистан, президент Садыр Жапаров 16 ноября вернулся в г. Бишкек.

Завершился рабочий визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан, состоявшийся 15-16 ноября.

В первый день визита глава государства провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления кыргызско-узбекского сотрудничества, включая развитие политического диалога, торгово-экономических отношений, реализацию совместных проектов, а также расширение культурно-гуманитарных связей, укрепляющих атмосферу доверия и добрососедства между двумя странами.

Далее Садыр Жапаров посетил Центр исламской цивилизации в г. Ташкент.

Лидерам стран региона была представлена богатая коллекция рукописей, артефактов и уникальных экспонатов, отражающих многовековой вклад народов Центральной Азии в развитие исламской науки, культуры и просвещения.

Во второй день визита глава государства принял участие и выступил на Седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Он подчеркнул важность укрепления доверия и единства в регионе, отметив необходимость координации позиций стран Центральной Азии на международных площадках.

Говоря о транспортной инфраструктуре, президент отметил стратегическое значение строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» и других транзитных проектов, а также предложил создать единую электронную платформу для упрощения перевозок.

Далее главами государств подписан ряд многосторонних документов, в том числе обращение глав государств Центральной Азии государствам-членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета безопасности ООН на период 2027-2028 годы.

