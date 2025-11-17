Главы государств ЦА приняли ряд совместных документов по итогам встречи в Ташкенте

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По итогам Седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии подписан и принят ряд многосторонних документов

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 16 ноября, в рамках рабочей поездки в Республику Узбекистан принял участие в работе Седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

По итогам заседания главами государств подписаны и приняты следующие документы:

- Совместное заявление по итогам Седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;

- Обращение глав государств Центральной Азии государствам-членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета безопасности ООН на период 2027-2028 годы;

- Решение о полноправном участии Азербайджанской Республики в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

- Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии;

- Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 годов.