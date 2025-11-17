Состоится рабочий визит главы кабмина Адылбека Касымалиева в Россию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По итогам заседания будет подписан ряд документов.
Председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев 17-18 ноября посетит с рабочим визитом Москву.
По данным кабмина, председатель кабинета министров примет участие в 24-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
В ходе заседания будут обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, финансового взаимодействия и дальнейшего развития ШОС в рамках председательства Кыргызской Республики.
По итогам заседания будет подписан ряд документов.
