Состоится рабочий визит главы кабмина Адылбека Касымалиева в Россию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По итогам заседания будет подписан ряд документов.

Председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев 17-18 ноября посетит с рабочим визитом Москву.

По данным кабмина, председатель кабинета министров примет участие в 24-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе заседания будут обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, финансового взаимодействия и дальнейшего развития ШОС в рамках председательства Кыргызской Республики.

По итогам заседания будет подписан ряд документов.

Источник: Кабар