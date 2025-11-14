Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Узбекистан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках визита запланирована двусторонняя встреча Садыра Жапарова с Шавкатом Мирзиёевым.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 15-16 ноября, по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посетит с рабочим визитом г. Ташкент для участия в Седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Сагынбек Абдумуталип.



«Седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии нацелена на обсуждение актуальных вопросов перспектив регионального взаимодействия», - рассказал он.



Источник: АКИpress

