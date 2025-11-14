Экономия электроэнергии. Садыр Жапаров раскритиковал перегибы и грубое отношение во время рейдов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Предупреждаю, прекратите такие крайности!

Президент КР Садыр Жапаров сделал обращение к руководителям, в особенности мэрам городов Бишкек и Ош.

В посте главы государства говорится:

«При поручениях по экономии электроэнергии и обеспечению правопорядка ставилась чёткая задача:

навести порядок в тех местах, где действительно нарушается спокойствие людей - в ночных клубах, где собираются компании, распивающие алкоголь, а также в банкетных залах, где празднования длятся до поздней ночи и собирается от 200 до 800 человек.

Однако практика проведения рейдов показала чрезмерную жёсткость со стороны проверяющих:

были закрыты даже заведения общепита (в том числе сети быстрого питания, такие как KFC), людей, спокойно находившихся в кафе, выгоняли; предпринимателям оказывали грубое обращение, отключали свет и воду без достаточных оснований.

Предупреждаю, прекратите такие крайности!

Экономию электроэнергии нужно в первую очередь начинать с государственных объектов и учреждений, которые по привычке держат свет включённым круглосуточно,

по принципу «Государство платит».

А к небольшим заведениям, которые работают тихо и без нарушений, не приходите и не мешайте их деятельности!», - говорится в обращении главы государства.

Источник: Кабар