Экономия электроэнергии. Садыр Жапаров раскритиковал перегибы и грубое отношение во время рейдов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Предупреждаю, прекратите такие крайности!
Президент КР Садыр Жапаров сделал обращение к руководителям, в особенности мэрам городов Бишкек и Ош.
В посте главы государства говорится:
«При поручениях по экономии электроэнергии и обеспечению правопорядка ставилась чёткая задача:
навести порядок в тех местах, где действительно нарушается спокойствие людей - в ночных клубах, где собираются компании, распивающие алкоголь, а также в банкетных залах, где празднования длятся до поздней ночи и собирается от 200 до 800 человек.
Однако практика проведения рейдов показала чрезмерную жёсткость со стороны проверяющих:
были закрыты даже заведения общепита (в том числе сети быстрого питания, такие как KFC), людей, спокойно находившихся в кафе, выгоняли; предпринимателям оказывали грубое обращение, отключали свет и воду без достаточных оснований.
Предупреждаю, прекратите такие крайности!
Экономию электроэнергии нужно в первую очередь начинать с государственных объектов и учреждений, которые по привычке держат свет включённым круглосуточно,
по принципу «Государство платит».
А к небольшим заведениям, которые работают тихо и без нарушений, не приходите и не мешайте их деятельности!», - говорится в обращении главы государства.
Источник: Кабар