Президент Садыр Жапаров ответил на обвинения Атамбаева

Президент Садыр Жапаров в очередном интервью агентству «Кабар» отверг обвинения Алмазбека Атамбаева, касательно состояния энергетики, и подробно объяснил ситуацию, почему энергосистема оказалась «в болоте». Глава государства также остановился на вопросе деятельности майнинг-ферм в Кыргызстане.

- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич. Каждый раз, когда в обществе появляются актуальные темы, мы стараемся получить ваш комментарий. На этот раз хотели бы услышать вашу позицию по обращению бывшего президента Алмазбека Атамбаева относительно энергетических вопросов.

- Я его не читал. У меня нет времени читать такие бредовые обращения. Пресс-секретарь устно передал содержание. Я вообще не собирался отвечать. Но раз уж пришли - хорошо, отвечу, чтобы не обижать вас.

Спасибо. Он отреагировал на Ваше обращение по трем вопросам, которое вы написали в период Вашего визита Бишкек–Каир–Вашингтон–Бишкек.

В частности, коснулся темы энергетики и отметил, что, по его мнению, именно при его власти энергетический сектор развивался.

Также высказал мнение, что нынешний энергетический кризис вызван неконтролируемой работой майнинг-ферм.

Эти заявления министр энергетики назвал недостоверными и манипуляцией, приведя свои аргументы.

Однако, полагаю, общественности также интересен и ваш ответ.

Действительно ли в стране много майнинг-ферм? Если не секрет, сколько их? В каких условиях они работают? Вносят ли они значимый вклад в экономику?

- Что касается энергетической системы - говорить могут многие, но только не Атамбаев. Если до него энергетику доводили до кризиса, то он окончательно загнал ее в болото.

Из этого болота мы до сих пор выбираемся.

Дай Бог, в следующем году полностью выйдем.

Чтобы мои слова не выглядели голословными, приведу цифры и факты. Сравните сами.

С 1990 по 2010 год Министерство энергетики накопило 13,6 млрд сомов долга, или 243 млн долларов.

С 2010 по 2020 год долг вырос до 123 млрд сомов, или 1 млрд 323 млн долларов.

То есть всего за 10 лет долг увеличился ещё на 110 млрд сомов.

Сравните:

- 1990–2010 годы — за 20 лет долг 13,6 млрд сомов;

— 2010–2020 годы — всего за 10 лет прибавилось 123 млрд сомов.

В итоге к октябрю 2020 года общий долг Министерства достиг 137 млрд сомов, или 1,5 млрд долларов.

Это означает, что энергосистему загнали в болото не по колено, не по горло, а по самую макушку.

Система фактически была банкротом.

Когда энергетическая компания берет кредиты в банке под проценты, чтобы выплатить зарплату сотрудникам — это что за манкуртизм? Такого, наверное, нет даже в самых отсталых странах.

Например, с 2010 по 2020 год в РСК банке брали кредиты под проценты на сумму 201 млн сомов - подчеркиваю, под проценты! Чтобы выплатить зарплаты работникам энергетического сектора. Это не голословные утверждения. Все документы хранятся в архивах банка и энергетиков.

С 2021 года по сегодняшний день мы не взяли ни тыйына кредитов на выплату зарплат.

Наоборот, с 2021 года по сегодняшний день мы погасили из 137 млрд сомов долга — 112 млрд.

Оставшиеся 25 млрд сомов закроем в следующем году.

До 2020 года в энергосистеме царила коррупция и всевозможные схемы личной выгоды.

Мы все это сломали и ликвидировали.

Сейчас там нет ни схем, ни воровства.

Поэтому они сейчас стремительно избавляются от долгов. В 2027 году, даст Бог, впервые начнут выходить на прибыль.

Теперь отвечу на ваш вопрос по майнингу.

У нас работают всего две майнинг-фермы. Обе находятся под моим контролем.

Одна - в Кемине, другая - на Камбар-Ате-2.

Майнинг-ферма “Соларкоин” в Кемине работает с 2023 года на мощности 30 МВт.

Она на 100% использует электроэнергию, импортируемую из России транзитом через казахстанскую компанию «КЕГОК».

Все прозрачно и открыто. Можете запросить данные в министерстве - там нет ничего скрытого.

Электроэнергия - не уголь и не металл, ее невозможно «провезти тайком».

Они не берут у нас ни одного киловатта.

От нашей приграничной с Казахстаном подстанции «Фрунзе» на 500 кВт и до Кемина они платят по 38 тыйынов за транзит каждого 1 кВт.

До сегодняшнего дня только от их транзита в энергосистему поступило 172 млн сомов.

В республиканский бюджет они перечислили 22 млн сомов налогов.

Создали рабочие места.

По сути, они приносят стране пользу сразу с трех сторон.

Теперь объясню простым языком ситуацию с майнингом на Камбар-Ате-2.

И запомните: если политики-демагоги, популисты снова станут рассказывать, что там коррупция - не верьте.

Эта ферма также работает на 30 МВт. Мы сами попросили инвесторов построить ее внутри ГЭС. Почему?

Когда ГЭС была построена в 2009 году, она была введена в эксплуатацию на мощности 120 МВт. Но новые трансформаторы и новая линия тогда не были построены.

Поэтому вырабатываемая энергия подавалась населению через старые трансформаторы и линии, оставшиеся еще с 60-х годов.

Пропускная способность этих старых линий и трансформаторов была всего 90 МВт, и 30 МВт из 120 МВт не удавалось выдавать в сеть.

Эта мощность просто пропадала. Чтобы не терять эти 30 МВт зря, мы и разместили майнинг внутри Камбар-Аты.

С 2009 года мы потеряли 6 млрд 816 млн кВт•ч - впустую.

В денежном выражении - 3 млрд 275 млн сомов убытков.

И за это можно было бы привлечь к ответственности всех халатных руководителей, которые работали до 2020 года.

Почему за 11 лет никого не волновало, что ГЭС теряет 30 МВт?

Мы же обратили на это внимание.

И в декабре 2023 года компания «МБТ-Строй», ОАО «НЭСК» и ОАО «Электрические станции» заключили трехсторонний договор.

По этому договору «Электрические станции» передают 30 МВт мощности, которые раньше пропадали, компании «МБТ-Строй» и через сети «НЭСК», чтобы транзитом направлять эту энергию потребителям.

Общий объем инвестиций - 1 млрд 500 млн сомов.

Кроме того, государство обязало «МБТ-Строй» выполнить следующие работы:

1) В «Камбар-Ате» сейчас проводится ремонт двух трансформаторов мощностью 25 МВА.

Все детали уже закуплены и устанавливаются. Общая сумма вложений - 429 млн сомов.

2) На Курпсайской ГЭС ведется реконструкция с установкой двух новых автотрансформаторов мощностью 220 кВт.

Объем инвестиций - 736 млн сомов.

Работы продолжаются.

3) Обновление воздушной линии электропередачи 110 кВ от Курпсайской ГЭС до подстанции «Абасбекова», протяжённостью 35 км.

Работы сейчас продолжаются.

4) Обновление воздушной линии электропередачи 110 кВ от подстанции «Абасбекова» до ГЭС «Камбар-Ата-2», протяженностью 57 км.

Работы также ведутся.

Общая протяженность всех реконструируемых линий составляет 92 км. Все эти работы завершат в ближайшее время.

Инвестиции, вложенные в вышеуказанные проекты, окупятся ориентировочно за 4 года. После этого новые трансформаторы и новые линии, построенные вместе с майнинг-фермой, полностью перейдут на баланс государства, точнее - энергетической отрасли. Так предусмотрено в договоре.

Мы каждую работу выполняем, измерив не семь, а семьдесят раз, прежде чем сделать. От проектов, которые могут нанести вред государству, отказываемся сразу.

Этот майнинг приносит стране небывалую пользу.

Через 4–5 лет и сам майнинг, и новые трансформаторы, и 92 км новых линий перейдут в собственность государства. (Линии и сейчас принадлежат государству.)

Следовательно, этот майнинг работает не в интересах отдельных лиц или министра, или моих - а в интересах государства и народа.

Сейчас некоторые кандидаты в депутаты начали использовать тему майнинга, чтобы поднять хайп. Хотел бы напомнить: если вы не знаете сути вопроса - не суйте туда нос.

Я выше подробно объяснил, какую пользу это приносит стране.

Теперь, в отличие от прежней власти, никто не работает «на карман».

У чиновников, которые работали в личных интересах, все незаконно полученное мы возвращаем государству, и самих их снимаем с должностей. Народ все это видит. Конечно, есть и те, кто, видя все своими глазами, предпочитает «не замечать». Но, думаю, их очень мало. Да и такие люди всегда были и будут. Как говорится, «Кой аксагы менен миң» (И хромая овца увеличивает стадо). У нас демократия.

- То есть сейчас работают только две майнинг-фермы?

Да. Несмотря на то, что эти две майнинг-фермы приносят стране миллионы, мы их обе временно приостановили.

Кеминскую майнинг-ферму можно было бы оставить работать, потому что она работает на импортируемой из России энергии. Но мы все же попросили их временно прекратить деятельность.

У нас издавна есть одна привычка: стоит начать какое-то хорошее дело для страны - как только демагоги-политики начнут кричать, прежние руководители сразу пугались и сворачивали работу.

Вот так наша страна вместо того, чтобы двигаться вперед, откатывалась назад.

Почему они сворачивали? Сейчас я считаю, что, скорее всего, у них были личные интересы.

То, что мы называем «доля».

И чтобы эта «доля» не раскрылась, они пугались: «Ой, давайте остановим, народ узнал!» - и все прекращали.

Мы не боимся и не остановим. Потому что у нас нет личных интересов. Поэтому любое дело, которое приносит пользу государству, мы будем продвигать вперед.

Как только закончится холодный сезон, обе майнинг-фермы снова начнут работать.

Сейчас ни одного нелегального майнинга нет. Если где-то работают скрытые майнинг-фермы без разрешения и без договора с государством, мы их выявляем и накладываем большие штрафы. Соответствующие органы постоянно занимаются этим. Если обнаружат подпольную ферму - сразу же задерживают и останавливают её работу.

Тем, кто приезжает в нашу страну с намерением открыть майнинг, мы прямо говорим: пока можете работать только так, чтобы государство в это не было вовлечено - сами импортируйте электроэнергию из соседних или дальних стран.

Потому что сейчас мы не можем предоставить вам электроэнергию собственного производства - её не хватает даже для наших нужд.

Когда мы закончим строительство ГЭС «Камбар-Ата-1», тогда уже мы сами будем искать майнинговые фермы и говорить: «Приходите, открывайте у нас майнинг».

Ведь нам нужно будет, кому продавать электроэнергию. Даже сейчас, особенно весной, летом и осенью, бывает время, когда мы ищем потребителей. И наступит момент - через 7-8 лет, когда мы уже не сможем привлечь майнеров, даже если захотим.

Сейчас и эти мои слова некоторые опять могут назвать сказками.

Я вспомнил одну историю. Двадцать лет назад, когда я говорил: «Давайте вернём Кумтор государству, будем управлять им сами, золото останется у нас, обогатим народ, и государству больше не придётся просить гранты. Ведь миллиарды долларов ежегодно будут пополнять казну», тогда те самые «некоторые» насмешливо улыбались и говорили: «Твоё предложение - это сказка. Если заберём, проиграем международный суд. Даже если выиграем, мы, кыргызы, сами не сможем управлять, и не сможем даже пенсии и пособия выплачивать».

Но мы ведь превратили сказку в реальность. С Божьей помощью и наша энергосистема тоже станет такой сказкой, которая воплотится в жизнь - и этот момент уже недалёк.

Поэтому если мы что-то делаем, то, как говорят русские, не «с бухты-барахты». Мы делаем так, чтобы это рано или поздно принесло нашему народу плоды. Ведь мы должны думать о судьбах наших детей, внуков и правнуков.

Чтобы они жили в сильной стране, в стране без коррупции и криминала.

Поэтому не обращайте внимания на тех самых, кто делает из мухи слона и по любому поводу устраивают шум.

Если помните, ещё в первый год моего прихода к власти я сказал:

«Я оставляю политические распри, мне нужно поднимать государство и уровень жизни народа. Потому что я стал главой страны.

Теперь для меня все равны: будь то сторонники Акаева, Бакиева, Атамбаева, Жээнбекова или Айдара и Максима - если человек хочет приносить пользу кыргызскому народу и нашему государству, я готов привлечь к работе любого. Но из государственной казны я не позволю украсть ни тыйына», - сказал я тогда.

Это строго контролируют силовые структуры и фискальные органы.

Иногда из-за сообщений о якобы совершённых хищениях в каком-то месте поднимается шум, и тогда мы собираем всех причастных, усаживаем обе стороны за один стол и при моём личном участии проводим разбор, чтобы установить истину, справедливость и объективность.

Поэтому мы этого не допустим.

Помните, 3-4 года назад, когда я пригласил бизнесмена Хабибуллу и вместе мы приняли участие в церемонии закладки капсулы времени под строительство пятизвёздочной гостиницы и мечети на 20 тысяч человек на месте бывшего ресторана в Нарыне, тогда тоже поднялся сильный шум и возмущение.

А сейчас ведется активное строительство обоих зданий. Мечеть почти готова. Хабибулла строит эту мечеть за свой счёт и дарит её кыргызскому народу. Общая стоимость - 55 миллионов долларов. Пятизвёздочная гостиница обойдётся в 350 миллионов долларов, её строительство также продолжается. Средства, вложенные в строительство, являются прямыми инвестициями, поступившими в Кыргызстан из-за рубежа.

Мечеть стоимостью 55 миллионов долларов — это подарок Хабибуллы кыргызскому народу.

-- Если говорить о высказываниях бывшего президента Алмазбека Атамбаева, он утверждал, что во время его президентства была построена ЛЭП «Датка-Кемин», модернизирована Бишкекская ТЭЦ и отремонтирована Токтогульская ГЭС. Действительно ли он оставил достойное наследие в этой сфере?

То, что он говорил о Токтогульской ГЭС - откровенная ложь.

Человеку, который управлял страной семь лет, должно быть стыдно за то, что он говорит народу неправду.

Вопрос о ремонте четырёх агрегатов Токтогульской ГЭС обсуждался ещё со времён Аскара Акаева. Ведь с момента строительства в 1960-х годах ни один агрегат не ремонтировали.

Представьте: 50 лет они работали круглосуточно, без перерыва. Ещё хорошо, что оборудование было прочным.

Когда я пришёл к власти, я взял этот сектор под контроль. Все ГЭС находились в катастрофическом состоянии. Если бы мы быстро не приступили к замене генераторов, случилась бы катастрофа. Сейчас мы всё обновляем.

Если помните, когда я пришёл к власти, министры менялись часто.

Потому что я искал компетентного министра, который не боится и готов идти на радикальные реформы. В конце концов я пригласил Таалайбека Ибраева. Я сразу его предупредил:

«При проведении реформ мы пойдём на радикальные шаги. Мы должны вытащить систему из болота. Неважно, что скажут другие, я сделаю тебя министром. Но если ты начнёшь действовать в личных интересах или, как предыдущие, создашь систему ради своих личных выгод, тогда ты понесёшь ответственность». Итог оказался неплохим.

Дела идут быстро, по всей стране строят почти 100 ГЭС, одна крупная ТЭЦ, а также станции, которые используют солнечную и ветровую энергию. Без бюрократии.

Так, начиная с 2022 года, генераторы Токтогульской ГЭС были обновлены в следующем порядке:

1-й гидроагрегат - в 2022 году;

2-й гидроагрегат - в 2023 году;

3-й гидроагрегат - в 2024 году;

4-й гидроагрегат - завершился в 2025 году. Он будет введён в эксплуатацию в ближайшее время.

После обновления генераторов общая мощность увеличилась на 240 МВт по сравнению с предыдущей. Это очень много, и специалисты, которые понимают в энергетике, хорошо осведомлены об этом.

Я не хочу хвалиться, но говорить о фактах и цифрах нужно. В период с 2022 по 2025 годы мы ввели в эксплуатацию 28 ГЭС общей мощностью 489 МВт.

В 2026-2027 годах планируем ввести ещё 41 ГЭС с общей мощностью 452 МВт.

В 2028 году, когда заработает второй агрегат Камбар-Аты-2, это даст ещё 120 МВт.

Мощность строящейся сейчас Кара-Кечинской ТЭС составит 1200 МВт.

Когда все строительные работы завершатся, мы ожидаем, что дефицита электроэнергии в зимнее время больше не будет.

До этого времени мы лишь призываем население экономить электроэнергию зимой. Без света мы никогда не оставим людей. Но экономия необходима.

Что касается Датка–Кемин.

Да, она была крайне необходима нам. Этот проект был инициативой Атамбаева и результатом его труда. Это нельзя отрицать, ведь это часть истории.

Но ведь строительство обходится вдвое дороже. По оценкам, из проекта было украдено более 90 миллионов долларов. При более тщательной проверке сумма может оказаться ещё больше.

Теперь о Бишкекской ТЭЦ.

Все знают, что за 386 миллионов долларов можно было построить совершенно новую ТЭЦ. Вместо этого они обновили лишь 2 из 24 котлов старой ТЭЦ.

В то же время в Таджикистане за 349 миллионов долларов построили абсолютно новую ТЭЦ с 14 котлами. Значит там не было хищений. Видимо, Эмомали Рахмон лично контролировал проект.

Из этих 14 новых котлов 4 дают 400 МВт электроэнергии, остальные 10 - тепло. У нас же за 386 миллионов долларов обновили 2 котла старой ТЭЦ, которые дают 300 МВт, а оставшиеся 22 котла гниют.

Для наглядности я привёл простой пример.

Таджикистан за 349 миллионов долларов строит новую ТЭЦ с 14 котлами, а у нас обновили 2 старых котла за 386 миллионов долларов.

В суде было доказано, что 111 миллионов долларов были украдены.

Именно поэтому Сапар Исаков и Аскарбек Шадиев скрываются.

Я думаю, что в тот период расследование было проведено недостаточно тщательно.

Потому что на два котла не могло уйти 275 миллионов долларов.

Кстати, вспомнил и о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС. Не могу не сказать об этом. Как говорил Бекназаров: «Если я не скажу, вы всё равно заставите меня говорить».

Там всё началось с громкого скандала и в итоге это обернулось для нас катастрофой.

«РусГидро» подала на нас в суд, потребовав 37 миллионов долларов.

С учётом процентов эта сумма к сегодняшнему дню достигла 50 млн долларов.

В 2021 году, во время моего первого визита в Россию, я разговаривал с В.В. Путиным и сообщил, что все эти деньги были украдены. Они не были использованы для строительства ГЭС, просил простить этот долг. Он согласился.

Но в 2023 году, когда снова посетил с визитом Россию, он сказал: «Вы должны заплатить эту сумму, ведь мы выиграли в международном суде». Я ответил, что мы не будем платить. Причина в том, что большинство руководителей компании, которая должна была строить ГЭС, особенно те, кто решал вопросы, были с российской стороны.

Решения о том, на что направить финансы, принимались не у нас.

Наши же просто подписывали решения и сидели, получив «свою долю».

Самое главное – строительство ГЭС так и не было начато.

Туда привезли 400–500 контейнеров по 40 тонн каждый и соорудили что-то вроде общежития. Говорят, на это ушло 37 миллионов долларов.

Если бы эти контейнеры действительно посчитали, то на это бы ушло даже не 37 тысяч долларов.

С 2023 года по этому вопросу работает двухсторонняя комиссия.

Но пока результатов нет.

У нас есть различные вопросы с российской стороной, которые мы пытаемся решить через систему «взаимозачета». Возможно, мы сможем обменяться этими вопросами, и мы работаем в этом направлении. Посмотрим, какой результат будет. В конце концов, мы выберемся из этого долга.

Мы бы не проиграли в международном суде по этому вопросу, если бы Атамбаев был разумным, не действовал бы в порыве эмоций и не денонсировал соглашение.

В таких международных вопросах, повторюсь ещё раз, нужно действовать разумно, а не поддаваться эмоциям.

Если своего опыта недостаточно - советуйтесь с опытными юристами.

Это не личное дело, чтобы в гневе кричать и просто денонсировать соглашение.

Это вопрос, связанный со всей нацией, всем государством. 50 миллионов долларов.

Неспроста в народе говорят: «Ачуу душман акыл дос» («Гнев враг, а разум друг»).

Прежде чем в одностороннем порядке денонсировать соглашение, следовало бы несколько раз направить претензии российской стороне. Вы даже не выполнили один процент своих обязательств по договору. Срок договора истёк, работа так и не началась.

В противном случае, прежде чем заявлять о денонсации и выдвигать подобные обвинения, нужно было получить ответы на эти претензии. Только после этого, возможно, денонсация не привела бы к проигрышу в международном суде.

Я до сих пор не высказывал этого, чтобы не казаться тем, кто критикует.

До этого я ни разу не упоминал имена бывших президентов.

Разве что иногда обобщал ошибки и недочёты, которые были в нашей истории.

Теперь же по вопросам, связанным с электроэнергией, майнингом, внешним долгом или свидетельствами, я не буду давать никаких комментариев.

Будем спокойно работать. Наши дела в итоге принесут хорошие результаты. И Бог, и народ это увидят.

Потому что по этим вопросам ранее я уже предоставлял широкую информацию и отчёты.

