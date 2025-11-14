#Авторский ракурс. Феликс Кулов поддержал заявление Камчыбека Ташиева

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Экс-глава кабинета министров КР высказался о единстве народа и преодолении трайбализма

Заместитель председателя Кабинета министров-председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев выступил с чётким и принципиальным заявлением, призвав кыргызстанцев прекратить деление по родовому признаку. В интервью телеканалу Region он отметил, что в последние годы усилилась опасная тенденция, когда люди начинают возвышать свой род, чрезмерно гордиться происхождением, использовать родовые тамги и знамена, проводить курултаи под символикой своего рода.

«Такое нужно прекратить. Это неправильно. Да, важно знать своих жети ата, семь предков, свой род и родственников, но нельзя поднимать это на государственный уровень. Не проводите больше таких мероприятий! Прекратите быть похожими на отдельное государство», - заявил Заместитель Кабинета министров-глава ГКНБ.

По словам Камчыбека Ташиева, народ должен сохранять единство и сплоченность, а не делиться по родовому признаку. Руководство страны выступает против подобных проявлений, ведь Кыргызстану необходимы мир, стабильность и согласие.

Данное заявление нельзя не поддержать. Оно затрагивает вопрос, имеющий судьбоносное значение для будущего нашего государства. Укрепление рода, сохранение памяти о предках и поддержка родственных связей - это духовная основа народа. Но трайбализм и непотизм в политике и на государственной службе - это путь к разобщению, ослаблению, а в перспективе и к исчезновению нации как главного государствообразующего стержня.

Ещё Конфуций утверждал:

«Если в государстве родовые связи становятся важнее закона, государство обречено».

А великий Чингиз Айтматов писал:

«Народ, потерявший чувство единства, теряет и будущее».

Помню, как в первые годы независимости, на одном из совещаний у президента Акаева обсуждался вопрос о необходимости назначения на руководящие должности «местных кадров», якобы более преданных своей земле, откуда он родом. Тогда я позволил себе заметить, что это опасный путь, ведь подобная логика приведёт к расцвету трайбализма. В ответ услышал, что я «плохо понимаю менталитет народа» и мыслю «по-генеральски».

Тогда привёл пример из практики Китайской Народной Республики, где, несмотря на огромное население, на руководящие должности в провинциях никогда не назначают местных уроженцев, именно чтобы не допустить местечковых клановых интересов. Та же практика существовала и в Советском Союзе, включая Киргизскую ССР: ни один руководитель области или района не назначался из местных жителей, чтобы сохранить управленческую нейтральность и избежать родственных перекосов.

Из личного опыта помню случай, когда, будучи начальником УВД Таласской области, услышал от одного офицера, что якобы «в кадровой политике наметился перекос»: представители одного рода получили больше повышений, чем из другого.

Я удивился:

- Что за чепуха? Ни в одном личном деле любого сотрудника не указано, из какого человек рода и назначение получают исходя из деловых качеств и результатов по службе.

Он возразил:

- Вы человек городского воспитания и не понимаете наших местных особенностей. Чтобы в коллективе не было раздора, это нужно учитывать.

Позднее, уже работая губернатором Чуйской области, столкнулся с похожей ситуацией, когда в одном районе одновременно рассматривались кандидатуры на акима, начальника милиции и председателя суда: все из одного рода. Я настоял, чтобы было принято более сбалансированное решение, во избежание напряженности.

Да, реальность такова, что пока в обществе сохраняются «родо-племенные» особенности, с ними приходится считаться. Но, как справедливо отметил Камчыбек Ташиев, если трайбализм и непотизм пустят глубокие корни в государственном управлении, это неизбежно приведёт к разрушению национального единства.

Помнить свои корни, почитать предков до седьмого колена - это святая обязанность каждого кыргыза. Ведь в этом уважение к истории рода, ответственность за его честь и чистоту. Род - это не инструмент для разделения, а звено, соединяющее нас всех в одну большую и единую общность - кыргызский народ.

Как говорил мудрый акын Алыкул Осмонов: «Когда мы делимся на роды, мы теряем Родину. Когда объединяемся, становимся народом».

Именно поэтому государственно-значимое обращение Камчыбека Ташиева заслуживает всяческой поддержки и должно быть возведено в ранг одного из ключевых принципов государственного управления, идеологии и политики.

Источник: vesti.k



