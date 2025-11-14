Состоялся рабочий визит зампредседателя кабмина в Турцию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Анкаре Эдиль Байсалов провёл встречу с генеральным директором Турецкой радио- и телевещательной корпорации (ТРТ) Мехметом Захидом Собаджы.
С 12 по 13 ноября 2025 года состоялся рабочий визит заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова в Турецкую Республику.
В ходе визита Эдиль Байсалов провёл встречу с вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом. От имени руководства Кыргызской Республики он выразил соболезнования турецкой стороне в связи с человеческими жертвами, произошедшими в результате катастрофы военно-транспортного самолёта Турции 11 ноября 2025 года.
Стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего политического, торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.
По итогам переговоров достигнута договорённость об активизации работы министерств и ведомств двух стран по реализации Плана мероприятий, принятого по итогам заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшегося в сентябре 2025 года в городе Бишкек.
В рамках визита Эдиль Байсалов также встретился с министром здравоохранения Турецкой Республики Кемалем Мемишоглу. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения, медицинского образования и научных исследований.
Кроме того, в Анкаре Эдиль Байсалов провёл встречу с генеральным директором Турецкой радио- и телевещательной корпорации (ТРТ) Мехметом Захидом Собаджы.
В завершение визита заместитель председателя кабинета министров посетил парк «Beştepe Millet Ormanı», расположенный на территории Администрации президента Турецкой Республики.
В данном парке планируется установка кыргызских национальных юрт, подаренных президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым турецкой стороне в знак дружбы и братства между народами двух стран.
Источник: Кабар