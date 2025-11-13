Садыр Жапаров ознакомился с планами по развитию Таласской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В городе Талас на 28,5 км внутренних дорог уложено асфальтовое покрытие, построены 54 км тротуаров.

Президент Садыр Жапаров сегодня, 13 ноября, в ходе рабочей поездки в Таласскую область ознакомился с планами по ее развитию, сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава государства был проинформирован о социально-экономических показателях развития региона и реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни местного населения.

Полномочный представитель президента в Таласской области Эрмат Джумаев рассказал президенту Садыру Жапарову, что в текущем году были построены асфальтобетонный, железобетонный и дробильный заводы. Также в ближайшие годы планируется строительство экспортоориентированного завода по переработке фасоли.

Для улучшения инфраструктуры области из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики был выделен 1 млрд сомов.

Завершается строительство водозабора и резервуара объемом 2000 кубометров. Это позволит обеспечить весь город качественной питьевой водой. Кроме того, в разных районах области продолжаются работы, направленные на решение вопросов с водоснабжением.

Также начато строительство пятиэтажного кампуса Таласского государственного университета, школы, рассчитанной на 900 ученических мест и семи зданий детских садов.

В сфере жилищного строительства, Государственная ипотечная компания продолжает возводить жилой комплекс на 310 квартир.