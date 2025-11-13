Казахстан вернет Кыргызстану на треть больше электроэнергии, чем получил летом

Кыргызстан летом экспортировал электроэнергию в Казахстан в рамках давно действующей схемы взаимных поставок. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, разъяснив причины летнего экспорта.

По его словам, подобный обмен между странами практикуется много лет: летом Кыргызстан передает электроэнергию соседям, а зимой получает ее обратно с коэффициентом 1,3. Это означает, что за каждый отданный киловатт-час страна возвращает на треть больше.

«Такая схема всегда существовала между КР и РК. Электроэнергию нельзя хранить, а чтобы не допустить пустых сбросов воды летом, мы передаем избыток нашим соседям. Зимой же, когда нам нужно больше электричества, они возвращают объем с коэффициентом 1,3», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что все обязательства Кыргызстана по договору 2021 года полностью выполнены. В этом году республика погасила оставшуюся задолженность, передав Казахстану 161,1 миллиона киловатт-часов. Сейчас, когда это необходимо, КР получит около 200 миллионов киловатт-часов.

Таалайбек Ибраев отметил, что это поможет поддерживать стабильность энергосистемы в самый напряженный зимний период.

Источник: 24.kg