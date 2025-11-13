Ташиев: свет в школах Кыргызстана должен отключаться после 19:00

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава ГКНБ КР раскритиковал решение министерства образования КР

В школах нельзя отключать свет после 18:00, заявил глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев. Его обращение опубликовано телеканалом Region-ТВ.

«Это неправильно, выключайте в других местах после 18:00, но не в школах. Нужно дать возможность ученикам второй смены найти родителей и спокойно уйти домой. В темноте это невозможно», — сказал заместитель председателя кабинета министров, глава ГКНБ КР.

Накануне министр энергетики КР Таалайбек Ибраев также заверил, что все майнинг-фермы отключены, а кыргызстанцем не о чем беспокоиться — свет и тепло в домах будут, но экономить все равно надо.

Ранее в Кыргызстане объявили режим экономии электроэнергии, объяснив это маловодьем. В рамках мероприятий по экономии снижены лимиты потребления электроэнергии для домашних хозяйств с 5 кВт/ч до 3 кВт/ч, а также введено отключение освещения и приборов в государственных учреждениях после 18:00. В школах также введены меры по снижению энергопотребления — не более чем через час после окончания уроков все освещение должно быть выключено. Родители учащихся высказали опасения о том, как дети будут добираться домой после уроков в вечернюю смену.

Источник: vesti.kg



