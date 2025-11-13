ЦИК КР аккредитовала еще 170 международных наблюдателей на выборы депутатов ЖК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На сегодняшний день аккредитовано всего 297 международных наблюдателей на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша КР.

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики 12 ноября, аккредитовала 170 международных наблюдателей на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша, назначенные на 30 ноября 2025 года.

Постановлением ЦИК КР в качестве международных наблюдателей аккредитованы представители:

- Центральной избирательной комиссии Республики Болгарии;

- Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;

- Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь;

- Национальной избирательной комиссии Арабской Республики Египет;

- Организации Исламского Сотрудничества;

- Посольства Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике;

- Посольства Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике;

- Посольства Японии в Кыргызской Республике;

- Посольства Венгрии в Кыргызской Республике;

- Посольства Великобритании в Кыргызской Республике;

- Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;

- Миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств;

- Парламентской ассамблеи Тюркоязычных государств;

- Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;

- Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств;

- Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

Источник: Кабар