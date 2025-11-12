Камчыбек Ташиев открыл футбольную площадку в Узгене

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Теперь здесь ожидают появления будущих чемпионов

В селе Кызыл-Октябрь Узгенского района Ошской области состоялось открытие новой футбольной площадки. По данным телеканала Region, новая площадка призвана способствовать укреплению здоровья детей и молодежи, развитию спорта в селе и продвижению активного образа жизни, а местные жители уверены: теперь у детей появятся все условия для занятия спортом, и из этого села выйдут будущие профессиональные футболисты.

Во время встречи с жителями Кызыл-Октябрьского айыл аймагы в августе Камчыбеку Ташиеву рассказали, что в селе нет спортивной площадки. По его поручению в кратчайшие сроки построен современный футбольный стадион, который сегодня официально введен в эксплуатацию. Также жители поднимали вопрос нехватки школ. По данным местных властей, вопрос уже решается: выделен земельный участок и полностью обеспечено финансирование. Строительные работы начнутся в ближайшее время.

Источник: vesti.kg



