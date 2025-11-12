Ташиев - жителям Чон-Алая: Президент буквально заставил меня заниматься вопросом границы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Вы же видите, что никто и не решал эту проблему все эти годы, - сказал Ташиев

Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев рассказал жителям Чон-Алайского района Ошской области о том, что он просил президента снять его с должности во время принятия решения о демаркации и делимитации границы с Таджикистаном.

По его словам, в самом начале он не знал, как решить проблемы границ с соседними государствами. Не было никакой информации об этом.

"Я с самого начала говорил президенту, чтобы этим вопросом занимался кто-то другой. Но президент настоял, он практически заставил меня заниматься этим, так как, по его словам, никто другой не решил бы этот вопрос. Вы же видите, что никто и не решал эту проблему все эти годы, - сказал Ташиев. - Когда вопрос начал сдвигаться с места, я снова ходил к нашему уважаемому президенту и просил его снять меня с должности главы государственной комиссии по вопросам границ. Он понимал меня, понимал все трудности. Но снова заставил меня продолжить работу. К счастью, все завершилось. Теперь я думаю: нет лучшего специалиста по вопросам границ, чем я. Я ведь лично выезжал на место и все видел. Все это сделано по настоянию нашего уважаемого президента".

Источник: kaktus.media