Толгонай Токомбаева назначена директором музейного комплекса «Башня Бурана»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее занимавшая эту должность Анита Шаменова освобождена по собственному желанию.

Толгонай Токомбаева с 3 ноября назначена директором музейного комплекса «Башня Бурана» согласно приказу главы Минкультуры КР Мирбека Мамбеталиева. Назначение произведено на основании трудового договора с испытательным сроком три месяца.

Новую руководительницу коллективу представил первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Союзбек Надырбеков.

Толгонай Кедейхановна Токомбаева родилась 20 ноября 1974 года в городе Токмок Чуйской области. В 2004 году окончила Бишкекский гуманитарный университет по специальности «менеджмент».

Свою профессиональную деятельность начала в 1998 году в музее «Башня Бурана» в должности научного сотрудника.

С 2017 года активно участвовала в международных проектах ЮНЕСКО, USAID и JICA, в том числе в программах «Коридоры наследия Шелкового пути», «Защита башни Бурана от антропогенных и сейсмических угроз», «Говорящая керамика» и «Аудиогид музея».

Кроме того, в 2021–2024 годах Толгонай Токомбаева являлась депутатом Буранского айылного кенеша.

Источник: Кабар