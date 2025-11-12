Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Турции в связи с крушением военного самолета

Бишкек, "САЯСАТ.KG". От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю Вам и всему народу Турции искренние соболезнования в связи с этой трагедией.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил телеграмму c соболезнованиями президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крушением военного самолета.

«С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о крушении военного самолета, следовавшего из Азербайджана в Турцию.

От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю Вам и всему народу Турции искренние соболезнования в связи с этой трагедией.

Разделяя боль утраты, выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в телеграмме главы государства.