Глава кабмина Кыргызстана совершит рабочий визит в Казахстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках рабочей поездки Адылбек Касымалиев примет участие в 13-м заседании кыргызско-казахстанского межправительственного совета.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев 13 ноября совершит рабочий визит в Казахстан.

В ходе заседаний будут рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия и двустороннего сотрудничества, а также принят ряд решений.

Источник: 24.kg