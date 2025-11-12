Глава кабмина Кыргызстана совершит рабочий визит в Казахстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В рамках рабочей поездки Адылбек Касымалиев примет участие в 13-м заседании кыргызско-казахстанского межправительственного совета.
Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев 13 ноября совершит рабочий визит в Казахстан.
В ходе заседаний будут рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия и двустороннего сотрудничества, а также принят ряд решений.
Источник: 24.kg