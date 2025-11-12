Шайназаров: Неприкасаемых нет — все кандидаты равны перед законом

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В случае нарушений будут применены строгие меры, вплоть до отмены регистрации кандидата.

Центральная избирательная комиссия начала принимать меры в отношении кандидатов, допустивших нарушения избирательного законодательства. Об этом заявил председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров.

Глава ЦИК подчеркнул, что не допустят подкупа избирателей, незаконных методов агитации и действий, порочащих честь других участников выборов.

Проведение досрочных парламентских выборов находится на личном контроле президента Садыра Жапарова, который придает особое значение их честному и прозрачному проведению.

«Агитация должна вестись строго в рамках закона. В случае нарушений будут применены строгие меры, вплоть до отмены регистрации кандидата. Неприкасаемых нет — все равны перед законом», — заявили в комиссии.

Председатель ЦИК призвал всех участников избирательного процесса соблюдать законодательство и уважать выбор граждан.

Источник: Кабар