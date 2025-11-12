Илияз Ташбаев стал первым заместителем полпреда президента в Ошской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее он работал заместителем губернатора по экономическиму блоку.

Илияз Ташбаев стал первым заместителем полномочного представителя президента страны в Ошской области. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Теперь уже бывший замглавы региона Курбанбек Айтибаев покинул пост в связи с участием в досрочных парламентских выборах.

Коллективу аппарата нового назначенца представил полпред Элчибек Джантаев.

Источник: 24.kg