Илияз Ташбаев стал первым заместителем полпреда президента в Ошской области

Ранее он работал заместителем губернатора по экономическиму блоку.
Илияз Ташбаев стал первым заместителем полномочного представителя президента страны в Ошской области. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Теперь уже бывший замглавы региона Курбанбек Айтибаев покинул пост в связи с участием в досрочных парламентских выборах.
Коллективу аппарата нового назначенца представил полпред Элчибек Джантаев.
Источник: 24.kg