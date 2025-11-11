Садыр Жапаров принял зампредседателя правительства России Алексея Оверчука

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 11 ноября, принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе в сферах торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Садыр Жапаров выразил удовлетворение активной динамикой политических контактов между Кыргызстаном и Россией, а также поздравил Алексея Оверчука с успешным проведением очередного заседания кыргызско-российской межправительственной комиссии в Бишкеке.

Говоря о многостороннем сотрудничестве, глава государства отметил, что Кыргызстан и Россия продолжают активно взаимодействовать в рамках интеграционных объединений, в ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС.

В свою очередь, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук подчеркнул, что для России Кыргызстан стратегический партнер и союзник в Центральной Азии. А двустороннее сотрудничество основано на взаимном уважении, общей истории, доверии и носит многоплановый характер.

Алексей Оверчук также отметил рост взаимного товарооборота и грузоперевозок, и выразил готовность прилагать все усилия для укрепления союзнических отношений и поступательного развития сотрудничества с Кыргызстаном.