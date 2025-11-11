Путин приедет в Кыргызстан для участия в саммите ОДКБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проведены переговоры в узком формате, где были обсуждены практически все актуальные вопросы повестки дня кыргызско-российского двустороннего сотрудничества.

Проведение нынешнего заседания является ярким подтверждением устойчивого развития двусторонних отношений, которые опираются на многолетние традиции дружбы, историческую близость и высокий уровень взаимопонимания между нашими странами, сказал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе 26-го заседания межправительственной кыргызско-российской комиссии.

«Хочу выразить признательность делегациям наших стран за конструктивный подход и активное участие в нашем заседании, а также в подготовительной работе и экспертных обсуждениях, которые традиционно предшествуют самому заседанию. Лидеры наших стран, уважаемый Садыр Нургожоевич Жапаров и уважаемый Владимир Владимирович Путин, задают верный тон поступательному развитию и укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства», - заявил Касымалиев.

Глава кабинета министров подчеркнул, что высокий уровень политического доверия, сложившийся между государствами, служит прочной основой для дальнейшего углубления взаимодействия во всех сферах.

«Мы придаем важное значение предстоящему визиту президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина, для участия в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ. Правительствам двух стран, нашим внешнеполитическим и экономическим ведомствам, важно активизировать работу по наполнению содержательной части предстоящего визита», - сказал он.

Источник: Кабар