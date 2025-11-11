Сотрудничество на новом уровне. Садыр Жапаров поблагодарил посла Японии за плодотворную работу

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Посол также рассказал о росте туристического потока из Японии в Кыргызстан.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 11 ноября, принял посла Японии в КР Года Хидэки по случаю завершения его дипломатической миссии.

Глава государства отметил плодотворную деятельность посла и подчеркнул, что Япония является надежным и долгосрочным партнером Кыргызстана на пути устойчивого развития.

Президент обозначил, что в рамках взаимодействия с правительством Японии в Кыргызстане реализуется ряд важных проектов, направленных на социально-экономическое развитие страны. Он подчеркнул, что эти инициативы вносят значительный вклад в улучшение благосостояния граждан и укрепление сотрудничества между двумя государствами.

В ходе беседы президент Садыр Жапаров с удовлетворением отметил рост числа туристов из Японии в последние годы, подчеркнув, что это является результатом работы посла Года Хидэки по укреплению двусторонних связей и продвижению туристического потенциала Кыргызстана в Японии.

В свою очередь, Года Хидэки выразил глубокую признательность главе государства за внимание, поддержку и теплое отношение, оказанные в течение его дипломатической миссии в Кыргызстане.

Он отметил, что за последние годы кыргызско-японское сотрудничество вышло на новый уровень, особенно после официального визита президента КР в Японию, который придал дополнительный импульс развитию двусторонних отношений и укреплению взаимопонимания между двумя странами.

Посол также рассказал о росте туристического потока из Японии в Кыргызстан. Он напомнил, что в 2023 году во время визита в Токио президент Садыр Жапаров провел встречу с представителями ассоциации туристических операторов JATA, который способствовал продвижению Кыргызстана как привлекательного туристического направления для граждан Японии.

Года Хидэки подчеркнул, что Япония рассматривает Кыргызстан как важного партнера в регионе и намерена и впредь содействовать укреплению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах.

Источник: Кабар