Сотрудничество на новом уровне. Садыр Жапаров поблагодарил посла Японии за плодотворную работу

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 11 ноября, принял посла Японии в КР Года Хидэки по случаю завершения его дипломатической миссии.
Глава государства отметил плодотворную деятельность посла и подчеркнул, что Япония является надежным и долгосрочным партнером Кыргызстана на пути устойчивого развития.
Президент обозначил, что в рамках взаимодействия с правительством Японии в Кыргызстане реализуется ряд важных проектов, направленных на социально-экономическое развитие страны. Он подчеркнул, что эти инициативы вносят значительный вклад в улучшение благосостояния граждан и укрепление сотрудничества между двумя государствами.
В ходе беседы президент Садыр Жапаров с удовлетворением отметил рост числа туристов из Японии в последние годы, подчеркнув, что это является результатом работы посла Года Хидэки по укреплению двусторонних связей и продвижению туристического потенциала Кыргызстана в Японии.
В свою очередь, Года Хидэки выразил глубокую признательность главе государства за внимание, поддержку и теплое отношение, оказанные в течение его дипломатической миссии в Кыргызстане.
Он отметил, что за последние годы кыргызско-японское сотрудничество вышло на новый уровень, особенно после официального визита президента КР в Японию, который придал дополнительный импульс развитию двусторонних отношений и укреплению взаимопонимания между двумя странами.
Посол также рассказал о росте туристического потока из Японии в Кыргызстан. Он напомнил, что в 2023 году во время визита в Токио президент Садыр Жапаров провел встречу с представителями ассоциации туристических операторов JATA, который способствовал продвижению Кыргызстана как привлекательного туристического направления для граждан Японии.
Года Хидэки подчеркнул, что Япония рассматривает Кыргызстан как важного партнера в регионе и намерена и впредь содействовать укреплению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах.
Источник: Кабар