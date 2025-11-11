В «Асман Ойл Компани» сменился руководитель

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Исполняющим обязанности руководителя назначен Азамат Кадыров.

В обществе с ограниченной ответственностью «Асман Ойл Компани» произошла кадровая ротация. Об этом говорится в сообщении ОАО «Аэропорты Кыргызстана», являющегося единственным участником компании.

Согласно решению от 6 ноября 2025 года, полномочия генерального директора Марселя Адылбаева прекращены. Исполняющим обязанности руководителя назначен Азамат Кадыров.

Сообщается, что кадровое решение вступило в силу с момента подписания документа. О причинах смены руководства не уточняется.

ОсОО «Асман Ойл Компани»

Дочерняя компания ОАО «Аэропорты Кыргызстана», ведущая деятельность по приему, хранению и подготовке к выдаче авиационного топлива и специальной жидкости для заправки воздушных судов, а также обеспечивающая соответствие топлива нормативам безопасности полетов.

Источник: 24.kg