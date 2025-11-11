В резиденции «Ала-Арча» началось 26-е заседание Кыргызско-Российской межправкомисии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Заседание пройдет в узком и расширенном составе.
В резиденции «Ала-Арча» сегодня началось 26-е заседание Кыргызской-Российской межправкомиссии.
Мероприятие проходит под председательством главы кабинета министров Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.
Заседание пройдет в узком и расширенном составе. В рамках программы будут рассмотрены вопросы по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.
По итогам заседания ожидается подписание итогового протокола.