Жапаров и Трамп обсудили строительство железной дороги Макмал — Каракол за $3 млрд

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общая сумма инвестиций составляет порядка $3 млрд

Президент США Дональд Трамп и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров обсудили пути развития и укрепления отношений между странами в Вашингтоне 6 ноября 2025 года. Об этом говорится на сайте Государственного департамента США.



По данным ведомства, США отметили сделку по строительству железной дороги и инженерным работам между All American Rail Group и кыргызской национальной железнодорожной компанией.



История вопроса



19 февраля 2025 года Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики заключило соглашение о ГЧП между государственным предприятием «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» и консорциумом All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC о строительстве железной дороги Макмал — Каракол.



Тогдашний директор Национального агентства по инвестициям Талантбек Иманов говорил, что это первый проект ГЧП в железнодорожной сфере Кыргызстана.



«Общая сумма инвестиций составляет порядка $3 млрд, что позволит не только создать новые рабочие места, но и значительно улучшить транспортную сеть, обеспечив экономическую выгоду для страны в долгосрочной перспективе», - говорил он.



Один из возможных маршрутов железной дороги Макмал — Каракол:





Справочно:



Согласно данным портала InfraPPP, All American Rail Group (AARG) была образована в ноябре 2022 года и состоит из высокоаккредитованных и авторитетных мировых компаний, занимающихся проектированием, инжинирингом, строительством и управлением на железнодорожном транспорте.



Оборот AARG за последние пять лет превышает $19,7 млрд, а операционный денежный поток приближается к $2 млрд.



AARG выполнила и управляла более чем 3000 железнодорожных проектов, спроектировала почти 2000 км путей и реализовала более 200 капитальных железнодорожных проектов крупного масштаба класса 1.

Источник: tazabek.kg

