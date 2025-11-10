Садыр Жапаров: в ближайшие 2–3 года мы намерены выйти на экспорт электроэнергии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент КР рассказал молодежи Кыргызстана о ситуации в энергосекторе страны

В Бишкеке проходит молодежный форум «Кыялымдагы Кыргызстан». Организатором форума является Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики. Форум проходит на малой арене стадиона им. Долона Омурзакова, рассчитанной на 5 тысяч мест и построенной в этом году. Выступая на церемонии открытия и форума, и малой арены, президент КР Садыр Жапаров напомнил о том, что два года назад говорил с участниками молодежного форума о крайне важной задаче – достижении энергетической независимости страны. По словам главы государства, энергетический дефицит – это не сегодняшняя проблема, а результат хаотичного управления в прошлые годы. Он призвал потерпеть еще 2-3 года. Ранее он заявлял, что только на завершение строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 уйдет лет 7–8.

«Хотя ежегодно вводятся в эксплуатацию малые ГЭС и реконструируются крупные, все же мы пока не можем полностью покрыть потребности в электроэнергии. Особенно в последние годы строятся сотни социальных объектов, крупных зданий, промышленных предприятий, и энергетический сектор не всегда успевает за темпами такого развития. Однако в ближайшие 2–3 года мы намерены полностью устранить дефицит электроэнергии и даже выйти на экспорт. В ближайшее время будут реализованы крупные проекты в этой сфере», – заявил президент КР.

По словам Садыра Жапарова, если раньше Кыргызстан получал электроэнергию только от воды, то теперь активно развивает направления по использованию энергии солнца и ветра.

Источник: vesti.kg



